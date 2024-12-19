Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Genelkurmay Başkanı Gürak ile Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakın Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel
  • 19.12.2024 21:32
  • Giriş: 19.12.2024 21:32
  • Güncelleme: 19.12.2024 21:35
Kaynak: ANKA
Genelkurmay Başkanı Gürak ile Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakın Suriye'deki gelişmeleri görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeyle ilgili detaylara yer verilmedi.

BirGün'e Abone Ol