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General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 09.08.2024 01:34
  • Giriş: 09.08.2024 01:34
  • Güncelleme: 09.08.2024 01:37
Kaynak: ANKA
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
AA

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 117 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

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