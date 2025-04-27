Geniş tanımlı işsizlik ne demek? TÜİK'in işsizlik verileri neden eleştiriliyor?

İşsizlik oranları, bir ülkenin ekonomik sağlığını ölçmek için en sık başvurulan göstergelerden biridir. Ancak işsizlik istatistikleri hazırlanırken kullanılan yöntemler ve tanımlar, verilerin nasıl yorumlanacağı konusunda büyük farklılıklar yaratabiliyor. Bu noktada, "dar tanımlı işsizlik" ve "geniş tanımlı işsizlik" kavramları önem kazanıyor. Peki, geniş tanımlı işsizlik nedir? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı dar tanımlı işsizlik verileri neden eleştiriliyor? Detaylara bakalım:

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK NE DEMEK?

Geniş tanımlı işsizlik, sadece aktif olarak iş arayanları değil, çalışmaya hazır olduğu halde çeşitli nedenlerle iş aramayanları ve eksik istihdam edilenleri de kapsayan daha kapsamlı bir işsizlik ölçümüdür.

Bu tanımın içinde şunlar bulunur:

İş aramayan ama çalışmaya hazır olanlar: İş bulma ümidi kalmadığı için iş aramayanlar.

İş bulma ümidi kalmadığı için iş aramayanlar. Mevsimlik çalışanlar: Yılın sadece belirli dönemlerinde çalışanlar.

Yılın sadece belirli dönemlerinde çalışanlar. Eksik istihdam edilenler: İstediği kadar çalışamayanlar veya yeteneklerinin altında bir işte çalışanlar.

Bu nedenle geniş tanımlı işsizlik oranı, toplumda gerçek işsizlik hissiyatını daha doğru şekilde yansıttığı düşünülür.

TÜİK'İN DAR TANIMLI İŞSİZLİK VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

TÜİK'in resmi olarak açıkladığı işsizlik verileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına dayanarak hazırlanır.

Dar tanımlı işsizlik, yalnızca şu kişileri kapsar:

İşsiz olan,

Son dört hafta içinde aktif bir şekilde iş aramış,

İki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişiler.

Yani, iş aramayan ya da iş aramaktan vazgeçenler bu hesaplamaya dahil edilmez.

Bu yöntem, teknik olarak uluslararası standartlara uygun olsa da ekonomik gerçekliği tam yansıtmadığı yönünde eleştirilere yol açmaktadır.

TÜİK'İN DAR TANIMLI İŞSİZLİK VERİLERİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

1. Gerçek İşsizlik Duygusunu Yansıtmıyor

Birçok kişi, umutsuzluk nedeniyle iş aramayı bıraktığı halde "işsiz" kategorisine girmiyor. Bu da dar tanımlı işsizlik oranını olduğundan daha düşük gösteriyor.

Örneğin; çalışmaya hazır fakat iş aramaktan vazgeçmiş milyonlarca kişi resmi işsiz sayılmıyor.

2. Eksik İstihdam Göz Ardı Ediliyor

Yarı zamanlı ya da geçici işlerde çalışan ancak tam zamanlı iş isteyen kişiler dar işsizlik verisine dahil edilmiyor. Oysa bu bireyler de aslında işsizlik sorunun bir parçası.

3. TOPLUMDAKİ ALGIYLA RAKAMLAR UYUŞMUYOR

Sahadaki işsizlik algısı ile TÜİK'in açıkladığı resmi oranlar arasında ciddi bir fark oluşabiliyor. Bu durum, kamuoyunda açıklanan verilere güvenin sarsılmasına neden olabiliyor.

4. PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE ELEŞTİRİLER ARTTI

Özellikle COVID-19 pandemisi sonrasında, istihdam piyasasında iş aramayan ancak çalışmaya istekli bireylerin sayısında patlama yaşandı. Bu da dar tanımlı verilerin daha fazla tartışılmasına yol açtı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK DAHA GERÇEKÇİ BİR RESİM SUNUYOR

Türkiye gibi genç nüfusu yüksek, istihdam yapısı esnek olan ülkelerde, sadece dar tanımlı işsizlik oranlarına bakmak yanıltıcı olabilir.

Geniş tanımlı işsizlik, çalışabilecek ama çeşitli nedenlerle çalışmayan veya eksik çalışan bireyleri de hesaba kattığı için ekonomik sıkıntıların daha net görülmesini sağlar.

Bu yüzden, işsizlik rakamlarını değerlendirirken hem dar tanımlı hem de geniş tanımlı verileri birlikte incelemek, ekonominin gerçek dinamiklerini anlamak için çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.