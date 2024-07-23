Genişliği 40 santimetreyi buluyor: Kars'ta yağışların ardından "dev mantar"lar oluştu

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar yurttaşlar sevindirdi.

Şehir merkezi ve ilçelerdeki çayırlarda çıkan dev beyaz çayır mantarları yurttaşları hem şaşırttı, hem sevindirdi.

Yurttaşların bir kısmı topladıkları dev mantarları satarken evinde değerlendirenler de oldu.

Yahni Dağı eteklerinde toplanan mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü.