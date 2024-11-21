Genoa’da Vieira dönemi

Spor Servisi

Serie A ekiplerinden Genoa'da teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi. Teknik direktörlük kariyerine 2013’te Manchester City’nin genç takımında başlayan 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg’da görev yaptı.

Futbolculuk kariyerinde kulüpler ve ulusal takımlar düzeyinde önemli şampiyonluklar elde eden Patrick Vieira, teknik direktör olarak henüz kupa kazanamadı. Genoa, bu sezon Serie A’da oynadığı 12 maçta topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.