Geometrik yükseliş ne demek? Geometrik düşüş ne demek?

Geometrik artış, bir değerin sabit bir oranla ve katlanarak büyümesi anlamına gelir.

Bu tür artışlarda, her yeni adım bir öncekinin belirli bir katı şeklinde ilerler.

Matematiksel olarak, geometrik artış üstel büyüme ile ilişkilidir ve bir fonksiyonun sürekli olarak çarpanlar halinde artış gösterdiği durumları ifade eder.

Örneğin, bir yatırım her yıl %10 getiri sağlıyorsa, ikinci yıl sadece anapara üzerinden değil, aynı zamanda bir önceki yılın getirisi üzerinden de büyümeye devam eder.

Bu durum, bileşik faiz hesaplamalarında ve uzun vadeli yatırımlarda önemli bir kavramdır.

GEOMETRİK DÜŞÜŞ NE DEMEK?

Geometrik düşüş, bir değerin sabit bir oranla ve her aşamada belirli bir çarpan kadar azalması durumunu ifade eder.

Bu tür düşüşler, genellikle artan kayıplar ve negatif bileşik etkiler nedeniyle hızla değer kaybetme sürecine giren sistemlerde görülür.

Örneğin, bir varlık her yıl %10 değer kaybediyorsa, üçüncü yılın sonunda değer kaybı birinci yılın %30’u değil, daha fazla olacaktır.

Bu tür düşüşler, özellikle yüksek volatiliteye sahip piyasalarda yatırımcılar için büyük riskler oluşturur.

FİNANS PİYASALARINDA GEOMETRİK YÜKSELİŞ VE GEOMETRİK DÜŞÜŞ

Finans piyasalarında geometrik yükseliş, fiyatların istikrarlı bir oranda katlanarak artması anlamına gelir.

Özellikle uzun vadeli yatırımlarda, piyasa getirileri ve bileşik faiz etkisiyle değer kazanımı geometrik bir büyüme eğrisi izleyebilir.

Öte yandan, geometrik düşüş ise piyasalardaki büyük krizlerde veya panik satışlarında ortaya çıkar.

Bir varlık değerinin sürekli azalan yüzdelerle düşmesi, yatırımcı güveninin sarsılması ve sermayenin hızla piyasadan çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle, yatırımcıların geometrik hareketleri anlaması ve yatırım stratejilerini bu doğrultuda belirlemesi büyük önem taşır.