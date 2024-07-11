George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

Demokrat Parti'nin bağış etkinliklerinin önde gelen isimlerinden ünlü aktör George Clooney, ABD Başkanı Joe Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısında bulundu.

Rakibi Donald Trump ile karşı karşıya geldiği canlı yayın sonrası “adaylıktan çekil” baskısı altında olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’a bir çağrı da ünlü aktör George Clooney’den geldi.

Amerika seçimlerinde Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından ünlü aktör George Clooney, New York Times’da yayımladığı makale ile Biden’a açıktan çekilme çağrısı yapan gruba katıldı.

Clooney, Biden’ı senatör, başkan yardımcısı ve başkan olarak çok sevdiğini, Biden’ın son 4 yılda girdiği bütün mücadeleleri kazandığını belirterek, "Ancak kazanamayacağı tek bir savaş var ki o da zamandır" ifadesini kullandı.

"BU BAŞKAN İLE KASIMDAKİ SEÇİMİ KAZANAMAYACAĞIZ"

3 hafta önce düzenlenen bağış toplama etkinliğinde Biden’ın yanında olduğunu hatırlatan Clooney, "Biden 2010’daki hatta 2020’deki Biden değil, o canlı yayında şahit olduğumuz kişiydi. Parti liderlerimiz bize, bizim gördüklerimizi 51 milyon insanın görmediğini söylemekten vazgeçmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

Clooney, Kongre üyeleri ile yaptığı özel görüşmelerde, birçoğunun aynı görüşü dile getirdiğini öne sürdü. Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat liderlerin, Biden’a "gönüllü olarak başkanlıktan çekilmesini" istemesi gerektiğini kaydeden Clooney, “Bu başkan ile kasımdaki seçimi kazanamayacağız.” uyarısını yaptı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile 15 Haziran’da bağış toplama etkinliği düzenleyen Clooney, Biden’ın yeniden seçilmesi için 28 milyon dolar toplamıştı.