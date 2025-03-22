George Foreman kimdir? Boks efsanesi George Foreman'ın kariyeri ve hayatı

GEORGE FOREMAN KİMDİR?

George Edward Foreman, 10 Ocak 1949'da Marshall, Teksas'ta doğdu. Zorlu bir çocukluk geçiren Foreman, genç yaşlarda sokak kavgalarına karıştı. Ancak boksla tanışması hayatını tamamen değiştirdi. Amatör kariyerinde hızla yükselen Foreman, 1968 Mexico City Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

GEORGE FOREMAN'IN KARİYERİ VE HAYATI

Olimpiyat başarısının ardından profesyonel boksa adım atan Foreman, kısa sürede ağır sıklet boksunun en korkulan isimlerinden biri haline geldi. Güçlü yumrukları ve agresif dövüş stiliyle tanınan Foreman, 1973 yılında efsanevi boksör Joe Frazier’ı nakavt ederek WBA ve WBC ağır sıklet dünya şampiyonası yarışmalarında dünya şampiyonu oldu. Bu galibiyetle birlikte dünya boks tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

1974 yılında ise boks tarihinin en ünlü maçlarından biri olan "Rumble in the Jungle"da, Muhammed Ali ile karşı karşıya geldi. Foreman, Ali’nin ünlü "Rope-a-Dope" taktiği karşısında yorgun düştü ve 8. rauntta nakavt oldu. Bu mağlubiyet, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

FOREMAN'IN EMEKLİLİK KARARI VE BOKS'A GERİ DÖNÜŞÜ

1977 yılında emekliye ayrılan Foreman, 10 yıl boyunca boks ringlerinden uzak kaldı. Bu süreçte dini inançlarına yöneldi ve bir vaiz olarak topluma hizmet etti. Ancak 1987 yılında, 38 yaşında profesyonel boksa geri dönme kararı aldı.

1994 yılında, 45 yaşında iken Michael Moorer’ı nakavt ederek dünya şampiyonu unvanını yeniden kazandı. Bu galibiyetle, tarihte en yaşlı ağır sıklet dünya şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Foreman, 1997 yılında nihai olarak boksa veda etti.

SON YILLARI

Boks kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da büyük başarılara imza atan Foreman, özellikle "George Foreman Grill" adlı mutfak aletleri markasıyla büyük kazanç elde etti. Bu marka, dünya çapında milyonlarca satış yaparak Foreman’a ciddi bir servet kazandırdı. Boks efsanesi George Foreman, 22 Mart 2025'te 76 yaşında hayatını kaybetti.