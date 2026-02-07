George Gardi'den Galatasaray açıklaması

Galatasaray’ın transfer süreçlerinde önemli rol oynadığı belirtilen menajer George Gardi, son dönemde Türk medyasında yer alan iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Gardi, kendisi hakkında yayımlanan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Gardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adının karalama amacıyla kullanıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIM"

“Son zamanlarda Türk medyasında adımın geçtiği çok sayıda haberi açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Ne yazık ki verilen bilgilerin hiçbirinde en ufak bir doğruluk payı olmayıp, adım yalnızca karalama amacıyla kullanılmaktadır. Adımı karalamak ve kamuoyunu manipüle etmek için kullanan herkese karşı yasal işlem başlatması için avukatıma tam yetki verdim.”

George Gardi hakkında, Galatasaray ile yapılan bir transfer toplantısında “Artık her şeyi ben yapacağım. Başka menajer tanımam” ifadelerini kullandığı ve bu sözlerin kulüp başkanı Dursun Özbek’i rahatsız ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Gardi’nin yaptığı açıklamada ise bu iddialara doğrudan yanıt verilmezken, hakkında çıkan haberlerin tamamının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.