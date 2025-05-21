Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

George Wendt hayatını kaybetti

Oyuncu George Wendt hayatını kaybetti. Wendt, 1982-1993 yılları arasında yayımlanan komedi dizisi Cheers'deki "Norm Peterson" rolüyle büyük çıkış yakalamıştı.

Kültür Sanat
  • 21.05.2025 13:14
  • Giriş: 21.05.2025 13:14
  • Güncelleme: 21.05.2025 13:15
Kaynak: AA
George Wendt hayatını kaybetti
Fotoğraf: Depophotos

ABD yapımı komedi dizisi "Cheers"ın sevilen karakteri Norm Peterson'ı canlandıran oyuncu George Wendt'in 76 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre Wendt'in ailesi, oyuncunun dün sabah evinde uykusunda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD'nin Illinois eyaletinde 7 Ekim 1948'de doğan George Wendt, 1982-1993 yılları arasında yayımlanan komedi dizisi Cheers'deki "Norm Peterson" rolüyle büyük çıkış yakalamıştı.

"Forever Young", "House" ve "Fletch" gibi yapımlarda rol alan Wendt, altı kez üst üste Emmy Ödülleri'ne "Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterilmişti.

BirGün'e Abone Ol