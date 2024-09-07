Georgia eyaletinde okullara yönelik tehditler artıyor

GBI’dan yapılan açıklamada, “Kamu güvenliği camiası, Apalachee Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırının ardından okullara yönelik tehdit bildirimlerindeki artışa tepki gösteriyor. Kolluk kuvvetleri, sosyal medyada belirli tehditlerde bulunmanın soruşturulacağını ve yasaların en geniş kapsamıyla kovuşturulacağını halka hatırlatmak istiyor. Bununla birlikte, öğrenciler ve halk şüpheli faaliyetleri veya endişelerini bildirmeye daha yatkın olduğundan, okul güvenliği yardım hatları ve kolluk kuvvetleri genellikle toplu bir silahlı saldırı olayının ardından artan raporlama görmektedir. Bu çevrimiçi tehditlerin yeniden yayınlanması gereksiz paniğe neden olabilir ve yanlış bilgi yayabilir. Bugüne kadar, Apalachee Lisesi'nin vurulmasından bu yana internette yayınlanan tehditlerle ilgili soruşturmaların büyük çoğunluğu inandırıcı bulunmamıştır” denildi.

GBI, herhangi bir tehdit alınması durumunda yerel kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, ancak yapılan tehdidin özellikle online platformlarda tekrar paylaşılmaması çağrısında bulundu.