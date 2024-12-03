GEOSUN ENERJİ; Mühendislik, Tedarik ve Kurulum

Ülkemizde solar enerji sektörü son yıllarda hızla büyümekte ve özellikle mesken tipi sistemler (evler için güneş enerjisi sistemleri) büyük ilgi görmektedir. Bu sistemler, enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra çevre dostu olmaları nedeniyle de tercih edilmektedir.

GÜNEŞTEN DAHA FAZLASI

Çatı üstü güneş enerji sistemleri, kullanıcıların elektrik faturalarını düşürmelerine, enerji bağımsızlığı kazanmalarına ve karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Güneş enerji sistemlerinin yaygınlaşması hem bireysel hem de ulusal enerji dönüşümüne önemli katkılar sağlamakta olup Türkiye’de de bu alana olan ilgi, gün geçtikçe artmaktadır.

2014'ten bu yana mesken tipi güneş enerji sistemlerinde edindiği tecrübe ile ilerleyen Geosun Enerji, Felicity ESS distribütörlüğü ile ürün yelpazesini genişletmiş, LiFePO4 batarya ve invertörleri ile güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir sistemler sunarak enerji çözümleri konusunda fark yaratmaktadır.

LiFePO4 bataryalar, uzun ömürleri ve yüksek güvenlik özellikleri ile bilinirken, invertörler ise enerji dönüşümünde yüksek verimlilik sağlamaktadır. Felicity ESS ürünleri, ev sahiplerine güneş enerjisinden maksimum fayda sağlamaları ve enerji maliyetlerini minimize etmeleri için ideal çözümler sunmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye’de güneş enerjisinin evlerde yaygınlaşması ve bireysel enerji bağımsızlığının artmasında Geosun Enerji, Felicity ESS ile iş birliği neticesinde hem bireysel kullanıcılar hem de iş ortakları için güvenilir bir çözüm ortağı olarak, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir.