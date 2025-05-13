Gerard Depardieu’ya cinsel saldırı suçundan 18 ay hapis cezası

Fransız sinemasının tanınmış isimlerinden Gerard Depardieu, 2021 yılında Les Volets Verts filminin çekimleri sırasında iki kadına yönelik cinsel saldırıdan suçlu bulundu.

Bugün (13 Mayıs Salı) Paris Ceza Mahkemesi, ünlü aktöre 18 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

Oyuncunun avukatı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

SAVCI: “SUÇLULUĞU KONUSUNDA ŞÜPHE YOK”

Portekiz’de Fanny Ardant yönetmenliğinde bir film çekiminde bulunan Depardieu ise karar duruşmasına katılmadı.

Dört gün süren davanın ardından savcı, ünlü oyuncunun suçluluğu konusunda "hiçbir şüphe" bulunmadığını belirtti.

Depardieu'nun avukatı, oyuncunun masum olduğunu savunarak müvekkilinin bir “linç kampanyası”nın kurbanı olduğunu iddia etti.