Gerçeğin, direnişin sesi BirGün

Haber Merkezi

BirGün yöneticileri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmaları sonrası BirGün Gazetesi’ne destek ziyaretleri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Karaca, “İlkeli gazetecileri yalnız bırakmamaya kararlıyız” dedi. Bakan da “BirGün yalnızca bir gazete değil, halkın, gerçeğin ve direnişin sesidir” diye konuştu. Şevkin ise BirGün çalışanlarına dayanışma duygularını ifade etti. KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz ve KESK MYK Üyeleri de BirGün’ü ziyaret ederek dayanışma mesajları verdi.

Emek Partisi (EMEP) İzmir İl Örgütü, BirGün’ün Ege Bürosu’na yaptıkları ziyarette, basın özgürlüğünün önemi vurguladı. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel de gazetemizin İstanbul bürosuna ziyarette bulunarak dayanışma mesajını iletti. ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten Açıkel, bu süreçte gazetecilik yapmanın zorluklarından bahsetti.