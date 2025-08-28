Gerçek cevap ve duygular gözlerde saklı

Tuğçe ÇELİK

İranlı yağlı boya portre ressamı Iman Poorfaroukh’un eserleri, İstanbul Üsküdar’daki İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi’nde sanatseverlerle buluştu. ‘Zamanın Ötesinde Atatürk’ başlıklı sergi, sanatçının İstanbul’daki ilk kişisel sergisi. 30 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek sergideki eserler, Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerine adanmış olup onun kalıcı ruhunu ve karakterini de yansıtmayı amaçlıyor. Eserlerinde insanın bakışındaki ve kişiliğindeki derinliği yansıtmayı hedefleyen sanatçı, realist üslup ve doğrudan boyama tekniğiyle ürettiği portreleri izlenimcilerin beğenisine sunuyor.

Tahran Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olan Poorfaroukh, Tahran’da çok sayıda karma ve kişisel sergide yer aldı. İstanbullu sanatseverlerle ilk kez buluşan sanatçı bu heyecanını şöyle anlattı: “İstanbul, tarih ve kültürün kalbinde duran büyülü bir şehir. Atatürk’ün portrelerini burada sergilemek benim için çok anlamlı çünkü bu şehir onun vizyonuyla şekillenmiş. Sergimi İstanbul’da açmak büyük bir gurur ve aynı zamanda büyük bir heyecan veriyor.”

Atatürk portreleri resmetmeye odaklandığını belirten Poorfaroukh, “Atatürk, sadece Türkiye’nin değil, bütün insanlık için özgürlük, cesaret ve vizyonun sembolüdür. Onun yüzündeki kararlılık ve gözlerindeki ışık beni derinden etkiliyor. Bu nedenle portrelerimde o ifadeyi yakalamak ve insanlara hissettirmek istiyorum” dedi.

SAMİMİYET VE CANLILIK HİSSİ

“Genellikle yağlı boya ile çalışıyorum. Fırça darbelerini görünür bırakmayı, bazen tamamlanmamış gibi duran yüzeyler yaratmayı seviyorum” diyen Poorfaroukh şunları ekledi: “Bu yöntem izleyicide hem samimiyet hem de canlılık hissi uyandırıyor. Amacım sadece bir portre göstermek değil; izleyicinin gözlerin derinliğinde duygusal bir yolculuğa çıkmasını sağlamak.”

Poorfaroukh son olarak “Her tablonun ardında sadece bir yüz değil, bir duygu ve hikâye var. İzleyicilerden ricam; portrelere bakarken gözlerin içine odaklanmalarıdır. Çünkü gerçek cevaplar ve duygular orada saklıdır” dedi.