Gerçek enflasyon TÜİK yemekhanesinde

TÜİK’in, pazarı yansıtmayan enflasyon verilerinin makyajı bu kez TÜİK yemekhanesinin fiyat listesiyle döküldü. Asgari ücretli bir aileye giren aylık para, TÜİK yemekhanesinde bir öğün yemek yemeye dahi yetmedi. TÜİK yemekhanesi üzerinden yapılan hesap, asgari ücretlinin içinde bulunduğu içler acısı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ocak 2025 enflasyonunu yıllık bazda yüzde 42,12 olarak açıklayan TÜİK, yemekhane ücretlerini enflasyonun çok üzerinde artırdı. TÜİK yemekhanesindeki ücret artışları yüzde 180’e ulaştı. TÜİK bünyesinde taşeron olarak çalışan işçiler için yemek ücreti 260 TL oldu.

AYLIK 31 BİN 100 TL

Dört kişiden oluşan ve tek asgari ücret giren bir hanenin bütçesi, TÜİK yemekhanesindeki tarifeye yetmedi. Asgari ücretli ailenin TÜİK yemekhanesinde tek öğün yemek yemesi halinde aylık yemek gideri, 31 bin 100 TL olarak kayıtlara geçti. TÜİK’in hesabıyla, 22 bin 104 TL’lik asgari ücret ile yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kişilik ailenin aylık geliri, TÜİK’in yemekhane ücretinin 9 bin 100 TL altında kaldı.

‘AY SONU GELMİYOR’

TÜİK’in verileri ile çizilen pembe tablonun, TÜİK’in yemekhanesinde çöktüğünü belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, BirGün’e konuştu. Türkiye’deki yoksulluğun giderek derinleştiğini kaydeden Taşcıer, şunları söyledi: “Asgari ücretle geçinen milyonlar ay sonunu getiremiyor, çocuklarına bir öğün sağlıklı yemek yediremiyor. Kendi çalışanını senetle yemek yiyecek hale getirenler, milyonlarca emekliyi, emekçiyi veresiye ile yemek yiyecek duruma getirenler, ülkede yoksulluğa çare üretemezler. Bu adaletsiz düzeni kuranların, emeği sömürenlerin, yoksulluğu yönetenlerin utanması olsa o koltukta bir dakika oturmazlar.”

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FAHİŞ YEMEK ZAMMI

TÜİK yemekhanesinde işçi sınıfındaki personel için Ocak 2024’te 93 TL olan yemek ücreti, Ocak 2025 itibarıyla 260 TL’ye fırladı. Yıllık enflasyonu yüzde 42 olarak açıklayan TÜİK’in yemekhane zammı, yüzde 180 olarak kaydedildi.