Gerçek fail erkeği koruyan sistemdir

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu saldırılara karşı devlet mekanizması etkili bir çözüm getirmediği gibi üç maymunu oynayarak faile de cesaret veriyor. Ayşe Tokyaz cinayeti ise bu saldırıların son örneği.

İstanbul’da eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledildikten sonra cesedi valize konulan Ayşe Tokyaz’ın cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Fail Cemil Koç’a valizi taşımasında yardım eden ve firari olarak aranan 55 yaşındaki Oğuz K. yakalandı. Oğuz K.’nın 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

DNA EŞLEŞTİ!

Öte yandan soruşturma sürerken katil Cemil Koç ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katilin Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın da şüpheli şekilde 8’inci kattan ‘düşerek’ öldüğü ve Koç hakkında 4 Temmuz’da iddianame hazırlandığı öğrenildi. İddianamede olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun Koç’a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Ayrıca iddianamede ATK raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde Ovezova ve Koç’tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı. Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Koç’un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi.

Tokyaz cinayetinde ihmaller zincirine ilişkin DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle üç ayrı soru önergesi verdi. Türkoğlu’nun yönelttiği bazı sorular şöyle:

• Tokyaz’ın yaptığı başvurulara rağmen neden etkili bir koruma sağlanmamıştır?

• Kardeşi Esra Tokyaz’ın ifadesine göre, site güvenliği zanlıyı içeri almazken, polis neden olay yerine geç gelmiş ve müdahalede bulunmamıştır?

• “Kardeşin reşit, müdahale edemeyiz" diyen polis memurları hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?

• Koç’un Ejegül Özerova’nın 8. kattan düşerek ölümüyle ilgili adli ya da idari bir işlem yapılmış mıdır? Bu dosya neden kapatılmıştır?

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AYŞE ÖLMEYEBİLİRDİ

Kadınlar şiddet görürken devlet mekanizması ise korumuyor. Failler ise bu cezasızlık politikasından cesaret buluyor. Tokyaz’ın olaydan önce defalarca polise gitmesi ve sonuç alamaması ya da Ejegul Ovezova’ın ‘şüpheli’ ölümünün kapsamlı şekilde incelenmemesi faile cesaret verdiğinin en büyük kanıtı.

Kadın örgütleri ise iktidarın kadın cinayetlerine yönelik üç maymunu oynamasına tepkili. Cinayetin ardından yurdun dört yanında kadınlar sokaklara çıkarak eylem yaptı. Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, İstanbul Beşiktaş’ta bir araya gelerek “Biz katilleri tanıyoruz. Yalnızca kadın olduğu için Ayşe’nin öldürülmesini mümkün kılan patriyarkayı, katilleri koruyan, erkek şiddetine ortak olan düzeni açığa çıkarıp ortadan kaldırmak için, kadın cinayetleri politiktir demek için, feminist isyanımızla sokaklardayız” dedi.

Mor Çatı tarafından yapılan açıklamada ise özetle şu ifadeler kullanıldı: “Ayşe’nin hayatından endişe eden kız kardeşi Esra Tokyaz’ın karakola giderek ihbarda bulunması, kadınlara inanmayan, yaşadıkları şiddeti önemsiz gören, eski meslektaşları bir erkeği kollamayı bir kadının hayatından önemli gören polislerin yaklaşımı nedeniyle ciddiye alınmadı. Ayşe Tokyaz cinayeti önlenebilirdi, her yıl gerçekleşen yüzlerce kadın cinayeti gibi.”