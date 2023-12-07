Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, gözaltına alındı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, bu sabah evinden gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

Yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberler yapan gazeteci Furkan Karabay, bu sabah gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

Gerçek Gündem, polisler eşliğinde adliyeye gelen Karabay'ın hakkında 6 dosya olduğunu aktardı.

Karabay'ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdiği belirtildi.

Karabay'ın durumuyla ilgili açıklama yapan DİSK Basın-İş ise Karabay'ın gözaltına alındığını belirterek "Gazetecilik suç değildir, Karabay derhal serbest bırakılsın!" ifadelerini kullandı.