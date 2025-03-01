Gerçek işsizler 11,2 milyonu aştı

Melisa AY

İşsizlikte resmi rakamlar farklı, gerçek rakamlar farklı seyretmeye devam ediyor. Gerçek işsizlik ile resmi TÜİK verileri arasındaki makas 19,7 puana ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Resmi işsizlik, ocakta bir önceki aya kıyasla 25 bin azalarak 3 milyon 2 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 2 bin olarak açıklandı.

Gerçek işsizlik ise artışını sürdürerek 11 milyon 260 bin kişiye çıktı. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,8 seviyesinde gerçekleşti. DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, pandemi öncesi döneme göre dar tanımlı işsizlik oranı 4,6 puan gerilemişken geniş tanımlı işsizlik oranı 6,7 puan arttı. Son bir yılda ise geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 91 bin kişi arttı.

DİSK-AR raporunda, "Geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artıştır" tespitine yer verildi.

Ümitsiz işsizlerin artışı, iş aramaktan vazgeçenleri işsiz kabul etmeyen TÜİK için dar tanımlı işsizlikte de düşüşe yol açtı. İş aramaktan ümidini kesenlerin sayısı bir yılda 860 bin arttı.

Geniş tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 22,5, kadınlarda ise yüzde 37,5 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 14 puan oldu. DİSK-AR, durumu "vahim" olarak tanımladı.

İSTİHDAM DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken kadınlarda yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.