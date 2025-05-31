Gerçek işsizlik doludizgin artıyor

Ekonomi Servisi

Gerçek işsizlikte her ay rekorlar peş peşe gelirken bu kez nisan ayı verilerinde tarihi rekor geldi. 13 milyon kişinin işsiz olduğu tespit edilen nisan ayında geniş tanımlı işsizlik oranı son 136 ayın rekorunu kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak yüzde 8,6 ile 3 milyon 63 bin kişi oldu. TÜİK'in işsiz saydığı dar bir kitleyi kapsayan dar tanımlı işsizlikte son 6 ayın zirvesi görüldü.

GÖRÜLMEMİŞ ZİRVE

TÜİK'in işsiz saymadığı gerçek işsizlerin oranını ifade eden geniş tanımlı işsizlikte tarihi zirve görüldü. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 32,2 oldu. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 25,4 olan atıl işgücünde böylelikle 1 yılda 6,8 puanlık artış gerçekleşti.

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) hesaplamalarına göre, nisanda zirveye oturan gerçek işsizlerde aylık artış tam 1,2 milyon kişi oldu. Son bir yılda 2,2 milyon kişi gerçek işsizlere katıldı.

KADINLARIN %40’I İŞSİZ

Dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,5 olarak tahmin edildi. İşsizlik gruplarında yine ne yüksek oran, gerçek kadın işsizliği oldu.

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40 ile alarm verici seviyeye ulaştı. Genç kadınlarda da işsizlik oranları dikkat çekici seviyede gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.