Gerçek Martha’dan Netflix’e büyük dava

Kültür Sanat Servisi

Netflix’in yeni popüler dizisi Baby Reindeer’daki Martha karakterine ilham verdiği iddia edilen Fiona Harvey, Netflix’e dava açtı. Platform konuyla ilgili açıklama yaptı.

Netflix’in yeni popüler dizisi Baby Reindeer’a ilham verdiği iddia Fiona Harvey, bir televizyon röportajında Netflix’i dava etmekle tehdit etmişti. Netflix’in «gerçek bir hikaye” şeklinde belirterek yayına aldığı “Baby Reindeer” dizisinde Martha karakteri olarak canlanladırılan Harvey, Netflix’e 170 milyon dolarlık dava açtı.

170 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Dizideki Martha karakterinin kendisini anlattığını öne süren Fiona Harvey, Netflix’in dünya çapında 50 milyondan fazla izleyiciye, kendisi hakkında “acımasız yalanlar” söylediğini savundu. Yazar ve yönetmen Richard Gadd için, “O bir yalancı” diyen Harvey, hit diziyle ilgili davada Netflix’i hakaret, ağır ihmal, tanıtım hakkının ihlali ve duygusal strese yol açmakla suçluyor. Kendisini hapis yatmış bir suçlu olarak yanlış bir şekilde tasvir ettiğini iddia eden Harvey, 170 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Fiona Harvey

NETFLIX‘DEN AÇIKLAMA

Netflix konuyla ilgili açıklama yaptı. Netflix sözcüsü Sky News’e şunları söyledi: “Bu konuyu güçlü bir şekilde savunmak istiyoruz ve Richard Gadd’ın hikayesini anlatma hakkının arkasında durmak istiyoruz.”

MEKTUP İDDİALARINI YALANLADI

Piers Morgan’ın programına konuk olan Fiona Harvey, Gadd’a 41 bin e-posta ve 100 mektup gönderdiği iddialarını yalanladı. Netflix daha önce dizideki e-postaların Gadd’ın takipçisinden aldığı gerçek e-postalar olduğunu iddia etmişti.

“Bence bunları muhtemelen kendisi uydurdu” diyen Harvey, bunun yerine sadece birkaç tane e-posta gönderdiğini söyledi. Morgan’ın sayı sorması üzerine, komedyene “10’dan az e-posta” gönderdiğini söyledi. Harvey ayrıca komedyenle sadece birkaç kez görüştüğünü ve yayıncı Piers Morgan’la yaptığı gergin görüşmede ondan “kendisini rahat bırakmasını” istediğini ifade etti.