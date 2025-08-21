Gerçek rekortmen yoksul yurttaş

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı iktidar tarafından desteklenen teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı.

Selçuk Bayraktar

Ancak halktan ve emekçiden dolaylı olarak alınan özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi gibi vergilerden bütçeye bunun kat kat fazlası girdi.

2024 yılında Hazine’ye ayda ortalama 608,7 milyar TL, günde ise 20 milyar TL vergi geliri sağlandı. Yılın tamamında toplumun her kesiminden dolaylı ve dolaysız 7 trilyon 304 milyar TL tutarında vergi toplandı. Vergi gelirlerinin yüzde 21'ini gelir vergisi, yüzde 12'sini kurumlar vergisi, yüzde 14'ünü KDV, yüzde 20'sini ÖTV gelirleri oluşturdu.

Yakıtlar, alkollü içkiler, tütün mamülleri, gazoz, kola ve beyaz eşya gibi yaptığımız alışverişlerden dolaylı olarak alınan özel tüketim vergisinden geçen yıl tahsil edilen toplam vergi 1 trilyon 451 milyar 260 milyon TL oldu.

Yine daha çok alışveriş yaparken dolaylı olarak alınan ancak cebimizden doğrudan çıkmadığı için farkında olmadığımız bir vergi türü de katma değer vergisi. 2024 yılında toplam 1 trilyon 333 milyar 931 milyon TL Hazine’ye girdi.

Araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi geçen yıl 2 defa alınmıştı. 2024’te toplamda 72 milyar 490 milyon TL motorlu taşıtlar vergisi ödendi.

Bunların yanı sıra kullandığımız telefon hatları ve internet gibi ürünlerden alınan özel iletişim vergisinden geçen yıl 30 milyar 271 milyon TL toplandı.

Bu 4 verginin toplam tahsilatı yaklaşık 2 trilyon 888 milyar oldu.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi rekortmeni listesinde ilk iki sırada ismini açıkladığı Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ise toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi. Listede ismi açıklanan isimlerden Rahmi Koç 757 milyon 755 bin lira, Erman Ilıcak 372 milyon 720 bin lira, Mehmet Cengiz 86 milyon 339 bin lira, Aydın Doğan ise 86 milyon 192 bin lira tahakkuk ettirdi.

Rahmi Koç

Diğer yandan 2024 yılına ilişkin vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde 25 milyar 296 milyon 492 bin lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası birinci oldu.

Listenin ikinci sırasında 20 milyar 838 milyon 196 bin lira vergiyle Ziraat Bankası yer aldı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin lira ile listenin üçüncü sırasında yer buldu. Kurumlar vergisi de halktan ve emekçiden alınan toplam verginin gerisinde kaldı.

∗∗∗

ÇOĞU KENDİLERİNİ GİZLEDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı listede dikkat çeken bir diğer unsur ise vergi rekortmenlerinin kendilerini gizlemesi oldu. İlk 100 listesinde sadece 21 kişinin ismi yer alırken, 79 kişi ise isminin gizli kalmasını istedi.