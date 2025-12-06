Gerçek sokakta

Ülkede siyasetin üst perdesinde yaşananlar ile halkın sorunları ve talepleri arasında makas farkı günden güne açılmak isteniyor.

Toplumsal karşılığını yitiren tek adam rejimi, bir yandan geniş muhalefet kesimlerine yönelik baskı politikalarını derinleştirirken diğer yandan da kendi geleceğini dizayn etme çabasını sürdürüyor.

Rejimin bu planını bozabilecek tek güç olan halkın rejime karşı itirazı ise siyasetin üst perdesinde kurulan gündemler etrafında görünmez kılınmak, asgari ücret gibi öncelikli konular rejimin 'cambaza bak' oyunu içerisine dâhil edilmek isteniyor.

Ancak tüm bu oyunlara rağmen halkın rejime karşı itirazı emeklilerin, işçilerin, kadınların, gençlerin sokaklardan yükselttiği itiraz dalgasıyla tekrar açığa çıkıyor.

Aralık ayını direniş ayına çevirecek olan geniş toplumsal kesimler rejime bir kez daha meydan okuyacak. İşçiler yurdun dört bir yanında ayakta, emekliler, gençler, kadınlar gerçek gündemi haykırmak için meydanlarda.

Emeklilerin kışın sokağı ısıtacağı eylemlerden biri bugün Ankara'da gerçekleşecek. Pek çok bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla emekliler bütçe hakları için bugün Ankara Tandoğan’da saat 13.00'te miting düzenleyecek.

Yurttaş Birlikteliği'nden yapılan açıklamada, talepler şöyle sıralandı:

"En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşıyla eşitlensin.

Muayene, tetkik, tedavi ve ilaç bedeli olarak emeklilerden kesilen “katkı payı” kalksın, parasız sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılsın.

Bütçe kaynakları tüm yurttaşlar için eşit ve adil dağıtılsın. 18 bin yatak kapasiteli resmi huzurevlerinde kapasite 50 bine çıkarılsın.

Emekli sendikalarının örgütlenmesi önündeki fiili engeller kaldırılsın.”

21 Aralık Pazar günü saat 14.00’de Kocaeli İzmit’te düzenlenecek ‘Emek Yürüyüşü’nde de rejimin emek alanındaki sömürüsüne, işçi katliamlarına, sendikal örgütlenme önündeki hak kayıplarına karşı ses çıkartılacak.

SOL Parti’nin yürüyüşe ilişkin çağrısında da şu ifadeler yer aldı:

“İş cinayetleri ve işçi katliamlarını Türkiye'nin kaderi haline getiren tek adam düzeni değişmedikçe, çalışma hayatı, sermaye sınıfının dizginsiz kâr alanı olmaktan çıkarılmadıkça emekçiler, işyerlerinde söz ve karar sahibi olmadıkça kölelik düzeni sürecek. Artık yeter, emekçilerin birleşik mücadelesi ile Türkiye'yi iş cinayeti ve işçi katliamları ülkesi olmaktan kurtaralım. İşçilerin birleşik mücadelesi ile ancak birlikte başarabiliriz.”