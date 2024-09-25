Gerçek sorumlular dışarıda geziyor!

Haber Merkezi

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran mevkisinde ağaç kesilmesine karşı çıkan doğa savunucusu Reşit Kibar’ın öldürülmesini protesto edenlere yönelik gözaltılar sürüyor. Çifteköprü Köyü Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç, Kibar’ın öldürüldüğü silahın ve aynı zamanda projeyi yürüten şirketin sahibi olan Fikret Merttürk’ün şikâyetinin ardından gözaltına alındı. Borçka Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren Genç, daha sonra serbest bırakıldı.

İş makinası operatörlerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ömürcan Topal ve Yasin Topal da dün serbest bırakıldı. İki genç ‘kamu görevlisine mukavemet’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ömürcan Topal ve Yasin Topal, operatörler Recep Bamya ve Süleyman Bamya’nın Kibar ailesini ‘Sizi burada yaşatmayız’ diyerek tehdit ettiğini, bunun üzerine Kibar ailesini savunduklarını söyledi.

Halkevleri Borçka Şube Başkanı Temel Kılıç, yaşananları Artı Gerçek’e şu sözlerle değerlendirdi: "Gözaltına alınması ve tutuklanması gerekenler dışarıda gezerken arkadaşlarımız içeri alınarak Cankurtaran mücadelesi sindirilmek isteniyor. Gözaltına alınan arkadaşlarımız Reşit Kibar’ın ailesini pervasızca tehdit edenlere karşı çıkmış. Köylerine sahip çıkmak için mücadele ediyorlar. Tehdit edenler değil arkadaşlarımız gözaltına alınıyor."

Cankurtaran’da 3 Eylül günü bungalov projesi için ağaç kesmek üzere harekete geçildi. Bunu haber alan ve bölgede nöbet tutan köylülerden Reşit Kibar ve diğer köylüler engel olmak istedi. Şirketin görevlisi Muhammet Ustabaş ise silahla ateş açıldı. Saldırıda üç çocuk babası Kibar hayatını kaybederken üç kişi yaralandı. Saldırıdan sağ kurtulan Dursun Ali Koyuncu gözaltına alınarak tutuklandı. Ardından saldırıya tepki gösteren Yıllar Kibar ile Mutlu Akyüz de gözaltına alınarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.