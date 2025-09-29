‘Gerçek suçlular bir an önce tespit edilsin’

Haber Merkezi

Elazığ’da 25 yaşındaki Dilara Günana’nın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün saat 09.00’da Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. MA’nın haberine göre Günana’nın babası Fevzi Günana, davaya katılım çağrısı yaptı.

Baba Günana cinayetin yeterince araştırılmadığını söyleyerek, “85-90 kilo olan kızımı 45 kilo ağırlığındaki birinin tek başına taşıyıp kayalığa götürdüğü söyleniyor. Bu mümkün değil. Savcı detaylı inceleme yapmalı” dedi.

Günana, “Gerçek suçlular ortaya çıkarılmadı. Savunmasız birini arkadan silahla öldürmek ve cenazeyi defalarca taşımak en ağır cezayı gerektirir. Sözleşmesi kaldırıldığından bu yana kadın hakları yok sayılıyor. Ülkemizde kadınların öldürülmediği bir gün yok. Hâkim ve savcıdan beklentim doğru bir karar vermeleri. Kızıma yapılanların hesabı sorulsun” ifadelerini kullandı.