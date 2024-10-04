Gerçek veriler sokakta

Ebru ÇELİK

TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon verilerine yurttaşlar tepki göstermeye devam ediyor. Güvenilir olmayan verilere karşı dün Tüm Emeklilerin Sendikası Ve Büro Emekçileri Sendikası pek çok kentte eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan TÜİK binası önüne açıklama öncesinde polis barikatı kuruldu. Tüm Emeklilerin Sendikası Ve Büro Emekçileri Sendikası (BES) yapılan açıklamada “Emekli maaşının 12 bin 500 TL yani açlık sınırının altında olmasına ve hükümetin emekliyi, işçiyi, çiftçiyi getirdiği sefalet noktasının destekçisidir TÜİK” denildi. Dün açıklanan enflasyon verileri de “3 bile yapmayı göze alamamışlar” denilerek eleştirildi.

İstanbul’da Tüm Emeklilerin Sendikası Beyoğlu Temsilcisi Ahmet Çoban’ın okuduğu basın açıklamasında, “TÜİK beklendiği gibi yaşanan enflasyonu yine gizledi. İktidarın belirlediği enflasyon oranını onaylayan noter görevini yerine getirmekten zerre kadar sıkılmadığını, açıkladığı enflasyonla belli etmiştir. Sokaktaki enflasyonu açıklasa hiç tereddütsüz TÜİK yönetimi ikinci ayı göremeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Ankara’daki açıklamayı okuyan BES Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Ercan Erdoğan da "Biz emekçiler, yoksul halk kesimleri itiraz etmedikçe, hakkımız olanı istemedikçe daha fazla yoksullaşmaya devam edeceğiz. Bunun için iktidarın ekonomik programından mağdur olan bizler, iktidarın bizlere düşük ücret vermede bir aparat olarak kullandığı TÜİK'i tüm illerde protesto ediyoruz” diye konuştu.