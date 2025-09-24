Gerçekler ABD’de masala döndü

Politika Servisi

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD’de bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleşecek olan ABD Başkanı Trump ile görüşmesi öncesinde üç gündür bir dizi temaslarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmalarında çizdiği pembe tablo ise rejimin iki yüzlü politikalarını bir kez daha açığa çıkardı. Toplumsal desteğini yitiren tek adam rejimi, ayakta kalmanın formülünü emperyalistlerin politikalarında ararken Erdoğan’ın ABD turundaki açıklamalarında bol bol Trump övgüsü yer aldı. Her fırsatta ‘dostu Trump’ ile olan iyi ilişkilerini anlatan Erdoğan, Türkiye’nin ne kadar iyi bir durumda olduğunu da anlata anlata bitiremedi. Ülke koşulları ile Erdoğan’ın anlattıkları arasındaki uçurum farkı ise dikkat çekti.

Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı’nda yatırımcılarla bir araya geldi. Konferansta konuşma yapan Erdoğan, “Türkiye’yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Şimşek programının ekonomide direnci artırdığını iddia eden Erdoğan, yıl sonu enflasyonun da yüzde 30’un altına ineceğini söyledi. Bu süre zarfında asgari ücretliyi, emekli aylıklarını açlık sınırının altında rakamlara mahkûm eden, artan gıda, barınma, sağlık harcamalarına değinmeyen Erdoğan, ekonomide kalıcı ve yapısal iyileşmeler olduğunu da iddia etti.

TÜİK’in son verilerine göre ülkede geniş tanımlı işsizlik %29,6’ olarak belirlenirken Erdoğan, konuşmasında bu verilere de değinmedi. Dar tanımlı işsizlikle övünen Erdoğan, ülkede bu verilerin tek hanede ilerlemiş olduğunu büyük başarı olarak sundu. Ekonomi verilerine ilişkin son açıklama ise dün OECD’nin araştırmasına yansıdı. OECD, Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye çekti. 2026 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 18,5’ten yüzde 19,2’ye çıkarıldı.

İşçiler, üreticiler, öğrenciler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin ekonomideki isyanına da değinmeyen Erdoğan sermayeye de göz kırptı. Erdoğan, “Hükümet olarak bizler de özel sektörümüzün önünü açmak için her türlü desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında “Değerli dostum Trump” ifadeleriyle söze başlayan Erdoğan, “2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda ABD ile ihracata dönük destekleri artırdık. Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

BASKILARI AĞZINA ALMADI

Türkevi ziyaretinde de özgürlüklerden, demokrasiden, kalkınmadan da sık sık bahseden Erdoğan, ülkede yaşananları görmezden geldi. Özellikle 19 Mart sonrası yargı rejimin aparatı haline getirilirken ülke her yeni güne çeşitli hukuksuzluklarla uyandı. Erdoğan ABD turunda ülkeyi överken sadece dün yaşananlar bile Erdoğan Türkiye’si ile ülkede yaşananlar arasındaki farkı ortaya koydu. Belediyelere yönelik operasyonların sonuncusu dün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen operasyonda onlarca kişi gözaltına alındı. Medya üzerindeki abluka da dün devam etti. Son olarak TELE 1 yöneticilerine bir bant yazısı yüzünden soruşturma başlatıldı. "Soğuk Savaş" isimli programın yayıncıları ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜRSÜDEN ÖTEYE GİTMEYEN KINAMALAR

Erdoğan’ın BM Genel Kurul Salonu’nda düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’nda da İsrail’e konuşmaları dikkat çekti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada da İsrail Devlet Başkanı Netenyahu’nun felaketlere imza attığını söylerken İsrail ile kesilmeyen ticari ilişkilere değinmedi. Erdoğan ABD politikaları doğrultusunda bugüne kadar İsrail’in önünü açan uygulamaları hayata geçirdiklerini de es geçti.

UÇAK ALIMLARI TEYİT EDİLDİ

Öte yandan hem Trump hem de THY, Türkiye’nin Boeing alımı yapılacağını teyit etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde Boeing alımı sözü vereceğini açıklamış hatta bunun için Trump’ın oğluyla Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti. Erdoğan’ın Özel’in sözlerine tepkisi ‘uyduruyor’ olmuştu.

ABD ziyaretinde bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, gazeteci Vahap Munyar’ın Boein alımıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Bolat konuyla ilgili "Boeing’ten uçak alımı konusunda zaten görüşmelerimiz hep söz konusu. Dünyanın iki önde gelen yolcu uçağı üreticisi Boeing ve Airbus, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Boeing’le bu seyahatte 250 uçaklık bir imza atabiliriz" dedi.

∗∗∗

TRUMP İÇİN YALVARIYORLAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News’in Fox & Friends programında Erdoğan’ın Fox News’a verdiği röportaja yanıt verdi. Erdoğan’ın “Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” ifadelerine ilişkin konuşan Rubio, “Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diğer bütün ülkeler, bizden bu işlere dâhil olmamızı adeta yalvararak istiyor. Hepsi Başkan Trump ile konuşmak istiyor ve hepsi Trump’ın sorunlarını çözmesini istiyor. Arayıp ‘Başkanın elini beş dakika sıkmamıza izin verir misiniz?’ diyorlar. Şu anda Başkan Trump küresel sorunların çözülmesinde vazgeçilmez bir lider” dedi.