Gerçeklerden hızla kaçıyorlar

Ekonomik sorunların var bir çaresi’ diyerek ekonomi turuna çıkan CHP ekonomi heyeti, Aydın’da emek, meslek örgütleri, sanayi kuruluşları ve birlik temsilcileri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyon sepetine ilişkin açıklamalarını eleştiren Karatepe, “Bu ülkede hiç kimsenin ekonomik olarak dayanma gücü kalmadı” dedi.

Karatepe, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bakan’ın açıklaması, enflasyon sepetini nasıl manipüle ettiğini de gösteriyor. Vatandaş ödeme yaparken TÜİK’i ilan ettiği TÜFE endeksi kadar ödeme yapmıyor. Vatandaş cebinden çıkan paraya bakıyor. Onun kendi hayatını ne kadar yoksullaştırdığının farkında oluyor. Dolayısıyla endekse yansıyor olup olmaması vatandaşın hayatını daha pahalı bir hale getirdiği gerçeğini değiştirmiyor.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarına da sosyal devlet anlayışı üzerinden tepki gösteren Karatepe, “İki bakanın açıklamalarını birlikte değerlendirdiğimizde aslında ülkede, toplumcu faydayı önceleyen ekonomi programı ya da zihniyetin varlığından bahsedemeyiz. Bu,, fon yöneticisi bakış açısı. Mehmet Şimşek ekonomi bakanı değil, fon yöneticisidir. Bugün Türkiye’de çalışan nüfusun tamamının ve emeklilerin yararlandığı sosyal güvenlik sisteminin bu ülke üzerinde yük görülüyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Gelir gider dengesine baktığı” diye konuştu.

KENT LOKANTASI AÇILDI

Karatepe basın açılmasının ardından Efeler Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’nın açılış törenine katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği törende bir emekli ve öğrenci konuşma yaptı.