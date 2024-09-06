Gerçeklerden kopuk çanta

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 verilerine göre, Türkiye’deki her beş öğrenciden biri haftada en az bir kere parası olmadığı için okulda yemek yiyemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise öğrencilerin ve velilerin, “Bir öğün ücretsiz yemek” talebine kulak tıkıyor. Bakanlığın, 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki Stratejik Planı’nda da, öğrencilerin ve velilerin ücretsiz yemek talebine değinilmiyor.

Velilerden ve öğrencilerden esirgenen kaynak vakıf ve dernekler için kullanılıyor. Öğrencilere ücretsiz yemek, servis ve yeni okul inşaatı gibi uygulamalar kaynak yetersizliğine takılırken Maarif Vakfı’nın MEB bütçesinden 2019 yılı itibarıyla aldığı payın, 2024 yılının sonunda 11,6 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

VELİLERE MESAJ

Türkiye’de milyonlarca öğrenci, “Beslenme çantalarına bir şey koyamıyoruz” diye isyan ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Çocukların sağlık beslenmeyi alışkanlık edinmesi” amacıyla çektiği film, velilerin ve öğrencilerin talebine kayıtsızlığı ortaya koyuyor. Filmde velilere, “Sağlıklı beslenmenin çocuklar tarafından alışkanlık edinilmesi için uygun beslenme çantası hazırlayın” mesajı veriliyor.

RTÜK’ün kamu spotu olarak onayladığı kısa filmin ilk sahnesinde bir öğrenci beslenme çantasından cips, bisküvi ve çikolata çıkarıyor. Öğrencinin yaşıtlarına göre kilolu olduğu görülüyor. İkinci sahnede ise öğrencinin yanındaki diğer öğrenciler beslenme çantalarından muz ve elma gibi meyvelerin çıkarttığı kaydediliyor. Kamu spotu olarak televizyonlarda yayınlanacak filmin sonunda ise dış ses, “Sağlıklı beslenmenin çocuklarınız tarafından alışkanlık haline gelmesi için uygun beslenme çantası hazırlayın” diyor.