Gerçekleri işçi yaşıyor

DİSK ve KESK, TÜİK’in açıklaması sonrası sokağa çıktı. DİSK Başkanı Çerkezoğlu ‘‘Gerçek enflasyonu yaşıyoruz’’ derken KESK Eş Genel Başkanı Koçak ‘‘Kamu emekçisi sefalete mahkûm edildi’’ diye konuştu.

Yaren ÇOLAK

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından sendikalar protesto gerçekleştirdi. DİSK TÜİK, KESK Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde açıklama yaptı.

TÜİK binası önünde toplanan DİSK yöneticileri ve üyeleri, "Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama" diyerek açıklanan verilere tepki gösterdi. Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, verilerin "halkın hissetiği enflasyonu yansıtmaktan uzak" olduğunu vurgulayarak enflasyonun tek haneye indirilene kadar asgari ücrete yılda 4 kez zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Çerkezoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yine bir 3 Temmuz günü TÜİK’in önündeyiz. TÜİK’in açıkladığı rakamlar aynı zamanda milyonlarca işçinin, emekçinin emeklinin emeğiyle geçinenlerin ücretini artışlarını belirleyecek olan altı aylık enflasyonu da ortaya çıkardı. Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte altı aylık enflasyon milyonlarca işçinin emekçinin ekmeğini belirlemesi açısında çok önemli.

Haziran ayında fiyatların sadece yüzde 1,64 oranında arttığımı iddia ediyor TÜİK. Ancak biz biliyoruz ki halkın hissettiği enflasyonu yansıtmaktan çok uzak. Gerçek enflasyonun ne olduğunu bu ülkede yaşayan 85 milyon insan her gün yaşayarak görüyoruz.”

Milyonlarca işçi ve emekçinin gelirinin çok önemli kısmını gıdaya harcadığını hatırlatan Çerkezoğlu şöyle devam etti: “TÜİK’in açıkladığı gıda enflasyonu ise 68,08. DİSK-AR tarafından TÜİK’in verileri esas alınarak hesaplanan gelir gruplarına göre gıda enflasyonu verileri dar gelirlinin ve emeklinin gıda enflasyonunun çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu verilere göre asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler TÜİK’in bu baskılanmış resmi rakamlarıyla bile önemli ölçüde erimişti. 2024’ün ilk altı ayında milyonların emekleri küçülmüş alım gücümüz hızla erimiştir. TÜİK’in bile gizleyemediği bu gerçekler ortadayken yüksek enflasyon gelirlerimizi erimekteyken Aralık 2023’te belirlenen asgari ücret rakamıyla ‘Yıl sonuna kadar devam edeceğiz’ demek milyonları açlıkla yoksullukla karşı karşıya bırakmaktır. Daha yılın dördüncü ayında açlık sınırının altına gerilemiş asgari ücretin yüksek olduğunu söylemek, üstelik de bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin yüksek olduğunu söylemenin akılla, mantıkla, vicdanla bağdaşır bir tarafı olmadığı açıktır."

SEFALETE MAHKÛM EDİLİYORUZ

KESK Şubeler Platformu üyeleri ise enflasyon rakamlarını başta Hazine ve Maliye Bakanlığı önü olmak üzere ülke genelinde protesto etti.

Ankara’daki buluşmada grup adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TÜİK verilerine göre "milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışında önemli bir faktör olan" altı aylık enflasyonun ise yüzde 24,73 olduğunu hatırlattı.

Gerçek enflasyon rakamlarının gizli tutulduğunu belirten Koçak, "Kamu emekçileri ve emeklileri bir kez daha TÜİK üzerinden yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilmiştir" dedi.

En düşük kamu emekçisi maaşının, sosyal yardım kalemleri ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini vurgulayan Koçak, "TÜİK verilerine göre artışlar devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, yeni vergi yasaları, kamuda tasarruf adı altında paketler geldikçe, lira döviz karşında değer yitirmeye devam ettikçe bugünleri de arayacağız" diye konuştu.

YOKSULLUK SINIRININ ÜSTÜNDE MAAŞ TALEBİ

KESK’in açıkladığı taleplerin bazıları şöyle:

• Yeni vergi yasası değil gelir vergisi birinci dilim oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülsün, yoksulluk sınırına kadar olan maaşlar-ücretler birinci vergi diliminde sabitlensin.

• Güvenli bir gelecek, güvenceli bir iş istiyoruz.

• En düşük kamu emekçisi maaşının temmuz ayı itibari ile eş ve çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım ve yakacak yardımı gibi sosyal yardım kalemleri ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın.

• Bu rakamın üç ayda bir yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmesini, üzerine her çeyrekte yaşanan büyüme rakamlarının refah payı olarak eklensin.

• Sözü verilen kira yardımının yapılsın, mülakat kaldırılsın.

• Kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz.