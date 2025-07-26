‘Gerçekleri öğrenme hakkı engelleniyor’

Haber Merkezi

AKP iktidarının gazetecilere yönelik baskıları her geçen gün artarken İnsan Hakları Derneği (İHD) ülkede basına dair son 6 ayda yaşanan hak ihlallerine dair raporunu yayımladı. İHD Ankara Şubesi Basına Yönelik Hak İhlalleri İzleme Komisyonu Üyesi Ercan İpekçi, basına dönük baskı mekanizmalarının kalıcı hale getirildiğini vurguladı.

Komisyonun gazetecilere yönelik hak ihlallerini kronolojik olarak belgelemeyi hedeflediğini belirten İpekçi, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle haklarında açılan soruşturmalarda “yasadışı örgüt üyesi” veya “terörist” olarak yaftalanmasının ciddi bir soruna işaret ettiğini belirtti.

İpekçi, “Benzer şekilde, bir biçimde yolu mahkemeye düşenlerin sıkça karşılaştığı ‘yurtdışına çıkış yasağı’ özünde bir insan hakkı olan ‘seyahat özgürlüğünün’ ihlalidir. Türkiye’de gazetecilerin ‘terör’ suçu kapsamında yargılanmaları ve tutuklanmaları son derece yaygın bir uygulama haline gelmiştir. ‘Terör’ suçlaması, sözcük anlamının içerdiği şiddet gerçekliğinin çok ötesinde, gizli tanıklara dayalı bir iftira şekline bürünmüş; gazetecileri tutuklamanın, yargılamanın ve cezalandırmanın bir yöntemi haline gelmiştir. Ceza yargılamasına göre kaçma şüphesi ya da delillerin yok edilmesi olasılığı gibi belirli koşulların varlığı halinde en ağır koruma önlemi olarak başvurulabilecek bir yöntem olan tutuklama, Türkiye’de özellikle gazetecilere yönelik bir cezalandırma aracına dönüşmüştür” dedi.

İpekçi, “Sansür yalnızca bir yayının engellenmesi değildir. Aynı zamanda halkın gerçekleri öğrenme hakkının gasp edilmesidir. SZC TV’ye getirilen yayın karartması, LeMan dergisine uygulanan erişim engeli gibi örnekler, bu hakkın tamamen ortadan kaldırıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.