Gerçeklerin üstü hutbeyle örtüldü

Kamuoyunda tartışma yaratan çok sayıda iddia karşısında sessiz kalan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbe konusu tercihleri, yeni bir tartışma başlattı. Hutbelerin kul ve kamu hakkı üzerine olması gerektiğinin altını çizen Diyanet kaynakları, “Gerçekler hutbelerle mi örtülüyor’’ diye sordu.

Diyanet için hemen her ay olduğu gibi temmuz ve ağustos ayları da tartışmaların gölgesinde geçti. Mekke'de rüşvet görüntüleri, hacda özel ütücü ve hacca giden yönetici kafilesine özel 14 çeşit yemek konuları, temmuz ve ağustos aylarına damgasını vurdu.

BİTMEYEN SKANDALLAR

Diyanet aralarında “Avusturya Türk İslam Birliği’nde eskort skandalı” iddiasının da olduğu, kamuoyunda infial yaratan çok sayıda iddia karşısında sessiz kaldı. Başkanlık, kamuoyu vicdanında derin rahatsızlık yaratan rüşvet iddiasıyla ilgili ise “Soruşturma başlatılmıştır’’ açıklaması yapmakla yetindi. Diyanet kaynaklı tartışmaların yanı sıra Türkiye, “Sahte diploma” skandalıyla da sarsıldı. Aralarında çok sayıda akademisyenin de bulunduğu yüzlerce kişinin diplomasının sahte olduğu, Türkiye’deki üst düzey bürokratların e-imzalarının taklit edilerek resmi belgelerde oynandığı öne sürüldü.

Kamuoyu, skandal iddialarını tartışırken Diyanet, 1 Ağustos tarihli Cuma hutbesinde adeta gündemin üzerini örttü. Hutbede kadınların kıyafet özgürlüğü hedef alınarak, “Giyinik çıplaklık” ifadesi kullanıldı. Kamuoyunun skandallarla ilgili açıklama beklediği Başkanlığın hutbe ile gündemi değiştirmesi büyük tepki çekti. Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla boğuştuğu 24 Nisan 2020’de, “Zina ve LGBT” konulu hutbe yayımlayarak dikkatleri iktidarın salgınla mücadeledeki başarısızlığından uzaklaştıran başkanlığın, “Hutbeleri gündem değiştirmek için” kullandığı savunuldu.

İDDİALAR GÖLGEDE

BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, “Dini metinler elbette camilerde yer bulmalı ancak milyonlarca liralık harcamalar ve ciddi etik tartışmalar ortadayken hutbenin kadınların giyim tarzına yönelmesi doğru değil” değerlendirmesinde bulundu. Kadınların giyim tarzını hedef alan hutbe ile kamuoyunun dikkatinin başka bir yöne çekildiğini düşünen Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

“Hutbede geçen, ‘Giyinik çıplaklık’ ifadesi özellikle cuma namazlarına düzenli katılan kadınları derinden yaraladı. Mevcut yönetim, dini yalnızca belli kesimleri hedef alan bir araca dönüştürdü. Başkan Erbaş, kendine yönelik eleştirileri dini argümanlarla gölgede bırakmayı tercih ediyor. Meteorolojinin yağmur beklentisinin ardından 90 bin camide yağmur duası etkinliği düzenleyerek gündemi değiştirenler, kılık kıyafet hutbesi ile de dikkatleri başka alanlara kaydırmıştır.

Diyanet kaynakları, tepki çeken hutbenin ardından çok sayıda yurttaşın, hutbeyi hazırlayan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü aradığını bildirdi. Müdürlüğün telefonlarının, tepki göstermek için arayan yurttaşlar nedeniyle kilitlendiği belirtildi.