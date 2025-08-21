‘Gerçekleşmemiş eylem’ tahliyeyi uzattı
Haber Merkezi
Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mervan Demirtaş'ın tahliyesinin engellendiği iddia edildi. 1994 yılından bu yana tutuklu bulunan Demirtaş, 8 Mart 2024 tarihinde koşullu salıverilme hakkından yararlanması gerekiyordu. Ancak hakkındaki disiplin cezaları gerekçesiyle tahliyesi engellendi.
MA’nın haberine göre, DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergede şu sorulara yer verildi:
• Fiilen gerçekleşmemiş eylemler üzerinden verilen disiplin cezaları hukuken nasıl değerlendirilmektedir?
• Koşullu salıverilme hakkı doğduğu halde benzer disiplin cezalarıyla tahliyesi engellenen mahpus sayısı kaçtır?
• Cezaevlerinde keyfi disiplin cezalarının önlenmesi için hangi mekanizmalar işletilmektedir?