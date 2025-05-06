Gerçekliği sorgulayan festivale başvurular açıldı

İrem İLYAS

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Balkans Beyond Borders (BBB), kasım ayında İstanbul'da gerçekleşecek festival için başvuruların açıldığını duyurdu. Katılmak isteyenler filmlerini 17 Mayıs'a kadar ‘Gerçeği Nasıl Yansıtırsınız? (DISToRToΠia)’ temasıyla gönderebilirler.

Festival, gerçeğin, algıların ağırlığı altında eğildiği, sosyopolitik türbülansların antropolojik ve jeopolitik manzarayı çarpıttığı bir dünyada, eleştirel bir şekilde durma ve gerçeğin, yansımanın, illüzyonun ne olduğunu sorgulama konusundaki ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçlıyor.

DISToRToΠia katılımcıları, dünyayı düşünmeye, bozmaya ve yeniden hayal etmeye davet ediyor. Festivale bu konularla yaratıcı ve cesur biçimde ilgilenen kısa kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel filmlerinizle başvuru yapabilirsiniz.