"Gerçekten güçlü kimse yok"

Türkgün yazarı Kadir Yıldız, Sinan Ateş cinayeti üzerinden aralarında gazetemiz yazarı Timur Soykan'ın da olduğu gazetecileri hedef aldı. Yıldız’a hedef aldığı gazetecilerden "Gerçekten güçlü kimse yok" yanıtı geldi.

Haber Merkezi

MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi yazarı Kadir Yıldız, dünkü yazısında gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu’nu Sinan Ateş suikasti üzerinden hedef aldı.

Yıldız, yayınlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Halk TV’nin dedikodu haberlerine imza atan ve gizli hafiyecilik oynayan Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu gibi isimler Sinan Ateş cinayetini istismar etmekten ve magazinleştirmekten geri durmadılar. “İlk defa açıklıyoruz” diyerek asılsız bilgi ve belgelerle ekran karşısına çıkan bu sözde gazeteciler mahkemenin yolunu tutmak yerine şov yapmayı tercih ettiler. MHP ve Ülkü Ocakları üzerinde oluşturmaya çalıştıkları kirli algı ile bugüne kadarki günahlarından arınacaklarını zanneden Halk TV’nin magazin hafiyeleri bir cinayet kampanyasından sağladıkları gelirle nerede tatil yapmayı ve hangi eğlence mekânlarında sabahlamayı planlıyorlar? Vakitlerinin önemli bir bölümünü MHP düşmanlığına harcayan bu şahıslar cinayet üzerinde tango yapmayı daha ne kadar sürdürecekler? Magazin tutkunu bu isimler Halk TV’nin karalama kampanyalarıyla sürdükleri sultanlığı mı, katalog evliliğini mi yoksa komün hayatı yaşamayı mı tercih ediyorlar?”

GAZETECİLERDEN YANIT

Yıldız’ın yazısına ise hedef aldığı gazetecilerden yanıt gecikmedi. BirGün yazarı Timur Soykan sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Tehdit ile cinayetin üzerini örtmek istiyorlar. Herkes biliyor: Devlet içinden biri cep telefonu sinyal bilgilerini verir, tetikçileri polisler taşıyıp kapının önüne getirir. Katiller çakarlı araçlarla kaçırılır. Cinayetle ilgili yarım iddianame yazılıp katiller korunur. Zor memleket. Elbette gazeteciliğe devam. Gerçekten güçlü kimse yok.”

GERÇEKLER KAZANACAK

Hedef alınan gazetecilere Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de destek verdi. Bildirici, “Bugüne değin arkadaşlarımızı hedef gösterdikleri, tehdit ettikleri yetmezmiş gibi şimdi de Sinan Ateş cinayetinin karanlık yönlerini sorgulayan Halk Tv, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan ve Murat Ağırel'i dayanaksız metinlerle karalamaya çalışıyorlar. MHP medyasının kalemşorları, bu cinayete dair belge ve bilgilerin ortalığa saçılmasından rahatsızlar anlaşılan. Ama eminim arkadaşlarımız yılmadan devam edecekler gazeteciliğe. Elbet birgün gerçekler kazanacak güzelim ülkemizde” dedi.