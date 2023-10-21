Gercüş’te 30 köye üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde merkez ve köylerinde hijyenik üzüm sıkma projesi kapsamında 30 üreticiye makine desteği sağlandı.

Batman İl Özel İdaresinin hibe desteğiyle bağcılığın yoğun olarak yapıldığı 30 köye birer adet üzüm sıkma makinası dağıtıldı. Makinelerin dağıtımı, Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Dağıtım törenine Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Demir, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kutbettin Tekin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan katıldı.