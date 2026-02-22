Gerede Çayı davası Danıştay'a taşındı

Bolu’dan başlayıp Karabük’e uzanan Gerede Çayı’ndaki kirlilik artarak sürerken, yaşam savunucularının hukuk mücadelesi de büyüyor. Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu (GEÇTAP), açtıkları davanın ikinci kez reddedildiğini duyurarak kararı Danıştay’a taşıdıklarını açıkladı. Platform, “Bu toprakların hakkını alana kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Gerede Çayı’ndaki kirliliğe karşı 3 Kasım 2024’te Bolu İdare Mahkemesi’nde açılan dava, 20 Mayıs 2025’te görülen duruşmada esasa girilmeden reddedildi. Bunun üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz kabul edildi ve dosya yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi. Ancak platform, mahkemenin ikinci incelemede de bilirkişi keşfi yaptırmadan ve sunulan bilimsel raporları dikkate almadan davayı bir kez daha reddettiğini belirtti. Açıklamada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin bozma kararına fiilen uyulmadığı, eksik inceleme yapıldığı ve çevre hakkı ile yaşam hakkı yönünden değerlendirme yapılmadığı vurgulandı. GEÇTAP, 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca ret kararının bozulması talebiyle Danıştay’a başvurduklarını duyurdu. Başvuruda, zımni ret işleminin iptali ya da dosyanın keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak yeniden görülmesi istendi.

KARAR KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLİ

Ret kararının çelişkili olduğuna dikkat çeken platform, mahkemenin, çayda canlı yaşamının kalmadığını ve ekosistemin ağır tahribata uğradığını kabul ettiğini; buna karşın idarenin aldığı önlemleri yeterli bulduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir yandan kirliliğin halk sağlığını tehdit ettiği kabul edilmekte, diğer yandan idarenin işlem yapmış olması yeterli görülmektedir. Oysa çevre hukukunda esas olan kâğıt üzerindeki işlemler değil, kirliliğin fiilen sona ermesidir.”

MÜCADELEDE 1103. GÜN

Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim kapasitesinin yıllar içinde arttığı, fabrika sayısının yaklaşık üç katına çıktığı belirtilen açıklamada, sanayi büyürken çaydaki kirliliğin de derinleştiği kaydedildi. Çayın rengi, kokusu ve ekolojik durumunun alınan önlemlerin yetersizliğini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi. Platform, idarenin çevreyi koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaların sürdüğünü da dile getirdi.

“Yerindelik denetimi” gerekçesiyle hukuka uygunluk denetiminden kaçınılamayacağını vurgulayan GEÇTAP, köylülerin yaşam, sağlık ve çevre haklarının karar metninde değerlendirilmemesini de eleştirdi. “Çevreyi ve vatandaşın yaşam hakkını görmezden gelen bu tür kararlar toplumun adalet duygusunu zedeliyor” denilen açıklamada, mücadelenin bin 103., hukuk sürecinin ise 473. gününde olduğu anımsatıldı. Gerede Çayı’ndaki kirliliğin yalnızca bir çevre sorunu değil, aynı zamanda bir hak ve adalet meselesi olduğuna işaret eden platform, “Doğayı, suyu, toprağı ve insan sağlığını önemseyen hâkimlerin var olduğuna inanıyoruz. Adaleti bulacağız” değerlendirmesini yaptı.