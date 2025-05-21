Gerede Çayı temiz aksın

HABER MERKEZİ

Bolu’dan başlayarak Karabük’e kadar devam eden Gerede Çayı, bölgede bulunan Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika atıkları nedeniyle zehir saçıyor.

Bölge halkının Bolu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne açtığı davanın duruşması dün de Bolu Adalet Sarayı’nda görüldü.

Dava sonrası adliye önünde bir araya gelen Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu üyeleri, çaydan aldıkları kirli suları pet şişelere koyarak gösterdi ve "Gerede çayını öldürdünüz" yazdı.

"Her kapıyı çaldık, çözüm bulamadık. Duy sesimizi Cumhurbaşkanım. Gerede çayı temiz aksın", "Tarım ve hayvancılık bitti" yazılı döviz ve pankartları açan platform üyeleri burada açıklama yaptı.

Açıklamada, Gerede çayının OSB sonrası ciddi anlama kirlendiğine dikkat çekilerek "Bilimsel analiz verileri de Gerede Çayı'nda karma ve Deri OSB'de bulunan firmaların boşaltması öncesi (temiz su) kimyasal oksijen ihtiyacı 11.40 iken bu değer OSB'lerin boşaltması sonrası 140,4 çıkmaktadır. GEÇTAP yalnızca doğaya, çevreye zarar verilmeden sürdürülebilir bir üretim ve sanayiden yanadır. Bu vahim tablonun değişmesi için öncelikle Gerede Çayı için adalet, adaletin sağlanmasıyla da doğaya uygun deri üretimi ve Gerede çayının temiz akması talebimizi yineliyoruz" denildi.