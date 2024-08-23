Gerede’de bir gözaltı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın kontrole alındı. Bir kişi gözaltına alındı. Önceki gün, Kızılcahamam’a bağlı Şahinler Mahallesi’nde nedeni bilinmeyen bir yangın çıkmıştı. Alevler kısa sürede Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana ulaşmış, Gerede’nin Demirler ve Kavacık köylerinde yaşayan 123 kişi tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Söndürme çalışmalarına dört helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi destek verdi. Bölgede görevli 561 personel de yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü, bugün yangının kontrole alındığını duyurdu.

Yangınla ilgili soruşturmada bir şüpheli Kızılcahamam başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüpheli ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilecek.