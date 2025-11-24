Gerekçe "güvenlik endişeleri": Nijerya'da Bauchi eyaletinde tüm okullar kapatıldı

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde artan güvenlik tehditleri sebebiyle yerel yönetim bölgesindeki tüm ortaokul ve yükseköğretim kurumlarının süresiz kapatıldığı bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Bauchi Eyaleti Eğitim Bakanlığı adına açıklama yapan Bilgi ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Jalaludeen Usman, okullara ilişkin açıklama yaptı.

Usman, artan güvenlik tehditleri nedeniyle eyaletteki tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

ÖZEL VE DEVLETE AİT TÜM OKULLAR KAPSAMA ALINDI

Usman, kararın geniş kapsamlı istişarelerin ardından alındığını belirterek, uygulamanın devlete ait federal hükümete bağlı ve özel kurumların tamamını kapsadığını ifade etti.

Son günlerde "eyalette artan güvenlik risklerinin okul topluluklarının güvenliğini tehdit ettiğini" vurgulayan Usman, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliği, hükümetimizin en öncelikli sorumluluğudur" dedi.

5 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Karar, önceki gün Darazo bölgesine bağlı Sabon Sara köyünde yaşanan saldırıda 5 polisin hayatını kaybetmesinin ardından alındı.

Yetkililer, "tehdit seviyesinin düşmesi ve güvenlik güçlerinin onayı doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlatılacağını" belirtti.