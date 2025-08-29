Gerekçe İsrail ile işbirliği: Microsoft 2 çalışanını daha işten çıkardı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, teknolojik sistemlerinin ve yazılımlarının İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanıldığına yönelik iddiaları protesto eden 2 çalışanını 27 Ağustos'ta işten çıkarmasından bir gün sonra aynı gerekçelerle 2 çalışanının daha işine son verdi.

CBS News'in haberine göre, İsrail ordusuna sağladığı hizmetler ve teknolojik altyapı nedeniyle sık sık eleştirilen Microsoft'un tartışmalı adımları sürüyor.

Şirketin İsrail ordusuyla bağlantılarını protesto etmek için 26 Ağustos'ta genel merkezde düzenlenen gösteriye katılan çalışanlardan 2'sinin 27 Ağustos'ta işten çıkarılmasının ardından bir Microsoft sözcüsü, çalışanların bu eyleminin "şirketin değerleriyle doğrudan çeliştiğini" ve meseleye ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İŞTEN ÇIKARILANLARIN SAYISI 4 OLDU

İsmi açıklanmayan sözcü, "Şirket politikalarını ve davranış kurallarımızı ciddi şekilde ihlal etmeleri ve son günlerde çalışanlarımızın güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atan gösterilere katılmaları nedeniyle 2 çalışanın daha işine son verildi" ifadesini kullandı.

Böylece, şirketten İsrail ile işbirliğini durdurması istenen protesto nedeniyle son 2 günde işten çıkarılan çalışan sayısı 4'e yükseldi.