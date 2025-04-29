Gerenlik Koyu'nda 3'üncü zafer: İhale iptal edildi!

Ebru ÇELİK

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan, doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Gerenlik Koyu’nu yapılaşmaya açacak projenin ihalesi bugün yapıldı.

Projeyle Patara Antik Kenti’ni de içinde barındıran Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkiinde yer alan 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nun 77 bin metrekarelik orman arazisine “Konaklamasız Orman Parkı” yapılmak isteniyor.

Antalya Orman İşletme İlçe Müdürlüğü’nde gerçekleşen ihale öncesi sabah saatlerinde bir araya gelen yaşam savunucuları ve yurttaşlar. "Kamp alanı değil, talan planı", "Ağacıma, ormanıma, suyuma dokunma" yazılı dövizleri açtı. İhale için binaya giriş sırasında yurttaşlar ile ihaleye katılmak isteyen kişiler arasında arbede çıktı. Halkın kararlı duruşu sonrasında ihale "evrak eksikliği" bahanesiyle iptal edildi.

Kararın ardından müdürlük önünde bekleyen yurttaşlar “Kurtuluş yok tek başına” şarkısı eşliğinde ihaleyi almak isteyenlere seslenerek “Ne oldu arkadaş? Ne oldu? Girecek misin bir daha” dedi.

"KIYILARIMIZA, ORMANLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İhale sonrasında açıklama yapan Kaş CHP İlçe Başkanı Mehmet Arıkan, "Bir orman mücadelemizi, bir doğa mücadelemizi daha hep birlikte verdik. İhaleye giren iki kişinin evrakları eksik olduğu için ihale iptal oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Biz bu ihale düzenine karşıyız! Ormanlar bizimdir! Başka Kaş yok! Kıyılarımıza, ormanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hep birlikte çalışacağız, başaracağız. Başka çaremiz yok. Mücadeleye devam. Bu sadece Kaş’ın değil, Türkiye’nin davasıdır” diye konuştu. “Bazıları ‘Hangi birine yetişeceğiz?’ diyor. Biz mecburen her birine devam edeceğiz! İhale tekrar açılırsa, yeniden karşısında duracağız! Kanun ne derse desin, biz halkız, biz doğayı savunuyoruz” dedi. Arıkan, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Bu mücadele sürecine başlarken söylemiştik, biz artık şerbetlendik! Bezirgan’da geri adım attırdık, Lengüme’de geri adım attırdık, Çamyuva’da geri adım attırdık, Pınarbaşı’nda geri adım attırdık. Bugün bir zafer daha kazandık! Bu, direnişin, birliğin, beraberliğin zaferidir! Ayrı ayrı durduğumuz sürece doğaya saldırılar devam edecek. Bugün 25 yıllık zulmün sonunun da bir işaretidir! Buraya gelmeyenlere, doğasını sahiplenmeyenlere sesleniyorum: Yeşilköylüler, Kınıklılar, Ovalılar, Bezirganlılar… Girecek bir deniz kalmayacak! Birinci bilinç bu olmalı! Turizmci arkadaşlara da sesleniyorum: ‘Modern turizm’ bize betonlaşma olarak sunuluyor, tesis yapmak gibi algılatılıyor. Oysa gerçek modern turizm, koruyarak var olur. Biz koruma turizmi yapacağız! Doğamızı koruyacağız! Tarihimizi koruyacağız! Buraya gelen tüm çevre gönüllüsü dostlara, doğasını sahiplenen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Mücadelemiz sürecektir. Bir karış toprağımızı bile vermeyeceğiz! Ormanlar bizimdir, bizim kalacak!”

"BU İPTAL KAŞ HALKININ ZAFERİDİR"

BirGün’e konuşan Kaş Çevre ve Kültür Koruma Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, “Bölge halkı ihaleye katılan kişilere, ihaleye girmemeleri yönünde telkinde bulunuldu. İhaleye iki kişinin katıldığını biliyoruz; biri Kaş’tan, diğeri ise Urfa’dan geldi. Kendilerine bu alanın 1. derece sit alanı olduğunu, özel çevre koruma bölgesinde yer aldığını ve halkın parasız girebildiği, gününü geçirebildiği son iki koydan biri olduğunu açıkça ifade ettik. Buna rağmen ihaleye katıldılar ama iptal edilerek çıktılar” dedi. “Her ne kadar iptal gerekçesi “evrak eksikliği” olarak görünse de, aslında bu geri çekilme halkımızın alanlarına sahip çıkmasından kaynaklanıyor. Eğer kimse sesini çıkarmasaydı, köylünün, ormanın hakkını savunmasaydı, bu ihale çoktan sonuçlanmış olurdu. Bu iptal, Kaş halkının bir zaferidir" diyen Akoy, şöyle devam eti: “Bu aslında halkın üçüncü zaferi. İlk olarak Bezirgan’da konaklamasız Orman Park ihalesi yapılmak istenmiş, dava açılmış ve iptal ettirilmişti. İkinci olarak Pınarbaşı’nda çam ormanlarının içine konaklamalı bir Orman Park ihalesi planlanmıştı, o da “evrak eksikliği” gerekçesiyle iptal ettirilmişti. Şimdi üçüncü ihaleyi de iptal ettirmiş bulunuyoruz. Doğamızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.