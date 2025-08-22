Gerenlik Koyu Orman Parkı ihalesine tepki

Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu Yalı mevkisinde yer alan, 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin 700 metrekarelik orman arazisi, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ikinci kez ihaleye açıldı.

Antalyalı yurttaşlar ihaleye tepki göstererek ihalenin yapıldığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde eylem gerçekleştirdi. Kaş ve Kalkan’dan gelen yurttaşların yanı sıra, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Cavit Arı, Aliye Coşar, Tuncay Ercenk, TİP, SOL Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları da ihaleye karşı yapılan eyleme katıldı.

Yurttaşlar, yalnızca bir firmanın katıldığı ihalenin iptal edilmesini talep ederken, aynı zamanda Orman Parkı Yönetmeliği’nin de kaldırılması gerektiğini vurguladılar.

Gerenlik Koyu’nun 1. Derece Doğal Sit alanı ve Patara/Gelemiş Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığına dikkat çeken Kaş Çevre ve Kültür Derneği, bölgenin çoklu koruma statülerine rağmen 20 yıllığına özel bir şirkete devredilmek istendiğini belirtti. Dernek adına açıklama yapan Ahmet Murat Akoy, Gerenlik Koyu’nun Kaş halkının ücretsiz kullandığı son sahil alanlarından biri olduğunu, aynı zamanda Kalkanlı teknecilerin tur rotalarının önemli bir durağı olduğunu hatırlattı.

"KANUNLAR SAF DIŞI BIRAKILIYOR"

Akoy yaptığı açıklamada, Orman Parkı Yönetmeliği’nin mevcut koruma yasalarını etkisiz hale getirdiği vurgularken, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Orman Kanunu’nun devre dışı bırakılarak, çivi çakılması dahi yasak olan alanlarda turizm tesislerinin önünün açıldığı ifade etti. Akoy ayrıca, geçen ay yapılan yönetmelik değişikliği ile kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki alanların da kullanma izni verilerek özel tahsis sınırları içine alınabilmesinin önünün açıldığına işaret etti.

"YANGIN RİSKİ ARTACAK"

Türkiye’nin aylardır orman yangınlarıyla mücadele ettiğine dikkat çeken Akoy, 2025’in ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre dört kat fazla orman varlığının kaybedildiğini söyledi. Antalya Valiliği’nin ormanlara giriş yasağı uyguladığı bir dönemde, ormanlık alanlarda turizm tesislerine izin verilmesinin büyük bir çelişki olduğunu dile getiren Akoy, “Ormanlık alanlara tesis açılması elektrik hatları, piknik ve mangal faaliyetleriyle yangın riskini katlayacaktır. Bu uygulama bir felakete yol açacaktır” dedi.

Antalya genelinde yüzün üzerinde orman parkı ihalesi yapılacağının bilindiğini belirten çevreciler, ilgili kurumların, STK’ların ve akademinin bir araya gelerek bu yönetmeliğin iptali için acilen adım atması gerektiğini vurguladı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği, ihalenin gerçekleşmesi halinde hem ihale hem de yönetmelik için dava açacaklarını açıkladı.