Gerenlik Koyu’nun ikinci zaferi

Patara Antik Kenti’nin de bulunduğu Yalı mevkiinde yer alan, 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu’nu da içine alan 77 bin 700 metrekarelik orman arazisi, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 22 Ağustos’ta ikinci kez ihaleye açıldı. İhale, bir kez daha halkın tepkisi nedeniyle iptal edildi.

Antalyalı yurttaşlar ihaleye tepki göstererek 22 Ağustos günü ihalenin yapıldığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde eylem gerçekleştirdi. Kaş ve Kalkan’dan gelen yurttaşların yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Cavit Arı, Aliye Coşar, Tuncay Ercenk, TİP, SOL Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları da ihaleye karşı yapılan eyleme katıldı.

Yurttaşlar, yalnızca bir firmanın katıldığı ihalenin iptal edilmesini talep ederken, aynı zamanda Orman Parkı Yönetmeliği’nin de kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı. Kaş halkı geçtiğimiz nisan ayında Gerenlik Koyu’nu yapılaşmaya açacak ihaleyi protesto etmişti. Tepkilerin ardından ihale “evrak yetersizliği” bahanesiyle iptal edilmişti.

“Orman parkı projesi” adı altında yapılaşmaya açılması istenen 1. Derece Doğal Sit alanı ve Patara/Gelemiş Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığına dikkat çeken Gerenlik Koyu, yeniden ihaleye çıkarıldı. Çevre savunucuları ve Kaş halkı, ihalenin gerçekleştiği gün, İlçe Ormanlık Müdürlüğü’nün önünde bir araya gelerek, ihaleyi protesto etmesi üstüne ihale bir kez daha iptal edildi.