Gergin sınıra Askeri takviye

Wagner’in Belarus’a yerleşmesiyle iki ülke arasındaki gerginlik tırmanırken Polonya, sınıra askeri takviye yapıyor. Belarus sınırına 10 bin asker yollama kararı alan Varşova yönetimi ülkedeki Alman Patriotlarının süresini de uzattı.

Dış Haberler

NATO’nun doğu karakolu Polonya ile Kremlin’in en yakın müttefiki Belarus sınırında gerginlik yükseliyor. Belarus’tan gelen göçmen dalgası ile Belarus’a yerleştirilen paramiliter Wagner güçlerini gerekçe gösteren Varşova yönetimi, sınıra 10 bin asker yerleştirme kararı aldı.

Askerlerin iki hafta içinde sınıra konuşlandırılacağını kaydeden Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, kararı iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine aldıklarını kaydetti. Blaszczak, 10 bin askerden 4 bininin doğrudan Sınır Muhafızları’na destek olacaklarını, 6 bininin ise yedek olarak görev yapacaklarını belirtti. Hafta başında Sınır Muhafızları’nın bin askerin görevlendirilmesi talebi üzerine Bakan Blaszczak bölgeye 2 bin asker göndereceklerini açıklamıştı. Polonya-Belarus sınırında hâlihazırda yaklaşık 2 bin Polonyalı askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.

PATRIOTLAR KALACAK

Blaszczak ayrıca Almanya’nın ocak ayında Polonya’ya yerleştirdiği Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlu kalacağı sürenin 2023 sonuna kadar uzatılması teklifini kabul edeceğini duyurdu. Polonya'nın hava savunmasına ilişkin muhalif politikacılar tarafından dile getirilen eleştirilere dikkati çeken Blaszczak, muhalefeti "iktidarları boyunca hava savunmasını iyileştirmek için hiçbir şey yapmadıkları" gerekçesiyle ikiyüzlülükle suçladı.

WAGNER TEHLİKESİ

Bölgedeki gerginlik, Rus paramiliter örgüt Wagner’in Belarus’a yerleştirilmesiyle tırmanıyor. Ordunun Wagner savaşçılarından eğitim aldığını iddia eden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise “Wagner savaşçılarının Polonya’ya saldırmak istediği” yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan pazartesi günü Polonya ve Litvanya sınırları yakınlarında askeri tatbikata başlayan Belarus Savunma Bakanlığı ise tatbikatların, Rusya’nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" deneyimlerine dayandığını belirtmişti.

NATO üyesi Polonya ise kısa bir süre önce Belarus'tan gelebilecek provokasyon tehdidi ve bu ülkede bulunan Wagner'in yarattığı potansiyel tehlikeler konusunda uyarıda bulunmuştu. Varşova, Rusya ve Belarus'u bölgeyi istikrarsızlaştırmak üzere 2021’de yaşanan göçmen krizi gibi Avrupa Birliği'ne (AB) yeni bir göçmen akını düzenlemekle suçlamıştı. Polonyalı yetkililere göre, yılbaşından bu yana 19 bin göçmen Polonya sınırını geçmeye çalışırken 2022'de bu sayının, tüm yıl için 16 bin olduğu bildirildi.

HİLELİ SEÇİME PROTESTO

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan Belarus vatandaşları 9 Ağustos 2020 yılında gerçekleştirilen Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerini “hileli” olduğu gerekçesiyle 3’üncü yıldönümünde protesto etti. Mikolaj Kopernik Anıtı’nda toplanan 2 bin Belaruslu, "Yaşasın Belarus", "Terörist Lukaşenko", "İnanıyoruz, Başaracağız", "Siyasi tutsaklara özgürlük" sloganları attı. ABD ve Kanada ise seçimlerin ardından Belarus’a uygulanmaya başlanan yaptırımları genişletti. Kanada hükümeti yeni yaptırımların aynı zamanda, "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yaptığı ihlallere ortaklık eden" kişileri hedef aldığını kaydetti. ABD Hazine Bakanlığı ise yaptırımların rejimin devam eden sivil toplum baskısına, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaşına suç ortaklığına ve Lukaşenko'nun zenginleşmesine dâhil olan kuruluşların hedef aldığını kaydetti.