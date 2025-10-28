Geri çekilme kararı tek taraflı alındı, adım atılsın

PKK’nin siyasi yapılanması olarak bilinen Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK), birliklerin geri çekilmesi kararının “tek taraflı” olarak alındığını ve örgütün barış sürecine olan bağlılığını yansıttığını duyurdu. Reuters’a konuşan KCK Sözcüsü Zagros Hiwa, “Bu açıklama, PKK’nin bu süreci canı gönülden ilerletmek istediğine dair bir vurgu ve ciddiyet göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Hiwa, Türkiye hükümetinin çözüm sürecine yönelik somut adımlar atmamasından duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. “Parlamentoda Kürtçe konuşmanın serbest bırakılması, Öcalan’ın durumunun iyileştirilmesi gibi temel konularda hiçbir adım atılmadı” diyen Hiwa, Ankara’ya siyasi reform çağrısını yineledi. Hiwa, “Biz barış projesini Başkan Apo’nun vizyonu doğrultusunda hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye tarafı da aynı kararlılığı göstermeli, demokratik siyasete geçişin önünü açmalıdır” dedi.

ORTAM HAZIRLANMALI

PKK önceki gün Kandil’de Türkiye’den çekilme kararı aldığını ilan etmişti. Açıklamada bu "tarihi adım"ın “özgür, demokratik ve kardeşçe bir yaşamın temellerini atmak” amacıyla alındığı belirtilmişti. Örgüt, silahsızlanma sürecine bağlılığını sürdürdüğünü ve hükümetin “demokratik entegrasyon” için gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini vurgulamıştı.