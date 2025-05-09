'Geri dönüş' ve 'Bahçeli' iddiaları: Sedat Peker’den dikkat çeken paylaşımlar

Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye'ye geri dönüşü ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine yönelik haberleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Gazeteciler Timur Soykan, Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun YouTube üzerinden yayın yaptığı Onlar TV'de, Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolu çok ciddi bir şekilde açıldığı ve MHP'nin Sedat Peker'e "Dön" çağrısı yapacağı belirtilmişti.

"BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ"

Gazeteci Soykan, Bahçeli ve Peker'in, Bahçeli'nin sağlık sorunları yaşadığı dönemde birkaç kez telefonda görüştüğünü açıklamıştı. Bu görüşmenin yakın tarihin en önemli görüşmelerinden biri olduğu ifade edilmişti.

Peker, söz konusu yayına ilişkin çok sayıda haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

∗ Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolu çok ciddi bir şekilde açıldı.

∗ Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Temas sadece Genel Başkan Yardımcısı ile sınırlı değil en tepeyle yani Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Yakın tarihin en önemli görüşmelerinden birisi.

∗ Haber kaynaklarım: MHP, Sedat Peker'e "Dön" çağrısı yapacak dedi.

∗ Sedat Peker diyor ki: "Bana çevremdeki insanlar af çıkacağını ve Türkiye'ye dönebileceğimi söylüyorlar, ancak af suç işleyenler için olur, ben suç işlemedim.

Peker'in geri dönüşüne ilişkin iddiaların yer aldığı Onlar TV yayını: