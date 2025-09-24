Geri dönüşler için yasal düzenleme şart

Haber Merkezi

Meclis komisyonunda dinlenen Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği (GÖÇ-DER) Eşbaşkanı Murat Sarı, 1990'lı yıllarda göçe zorlanan insanların geri dönüşleri için yasal zeminin oluşturulması ve koruculuğun lağvedilmesini istedi.

MA’nın haberine göre, komisyondan yerlerinden edilen yurttaşların köylerine geri dönüşü için yasal zeminin oluşturulmasını talep ettiklerini kaydeden Sarı, "Boşaltılan köylerde yaşanan hak ihlallerini, hak savunucularının raporlarını ilettik. Eğer kalıcı, onurlu barışın inşası isteniyorsa 90'lı yıllarda göçe maruz kalan halkın geri dönüşünün sağlanması ve bununla yüzleşilmesi gerekiyor” dedi.