Geri dönüşlerin takımı Fenerbahçe

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Samsunspor’u konuk eden Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 90+5. dakikada Sidiki Cherif’in attığı golle 3-2 kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte sezon içinde geriye düştüğü maçlarda bir kez daha puan çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe böylece bu sezon Süper Lig’de sekizinci kez geri dönüşe imza attı.

Bu karşılaşmaların beşini kazanan sarı-lacivertli ekip, üç mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda toplam 18 puan toplayan Fenerbahçe, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.

DÖRT GALİBİYET 3-2’LİK SKORLA GELDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun öğrencileri, söz konusu karşılaşmaların dördünü 3-2’lik skorla kazandı. Sarı-lacivertliler ayrıca Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmaları ise beraberlikle sonuçlandı.

Geriye düştüğü maçlarda topladığı 18 puanla dikkat çeken Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig’de ilk sırada yer alıyor. Ligde geriye düştüğü karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ikinci takım ise 15 puanla Trabzonspor.

Samsunspor karşısında alınan galibiyetle Fenerbahçe, ligde iki maç aradan sonra üç puana ulaştı. Sarı-lacivertliler 22. haftada Trabzonspor’u 3-2 mağlup etmiş, ardından oynadığı maçlarda Kasımpaşa ile 1-1 ve Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.