Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.



Yangın, Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak’ta bulunan Aydinç Geri Dönüşüm Fabrikası’nda çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı. Yükselen alevleri gören fabrika çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin teleskobik merdiven kullanarak müdahale ettiği yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.